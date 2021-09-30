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Новости 30 сентября, 19:24

Редактора DOXA Арамяна оштрафовали за ссылку на трансляцию митинга КПРФ 20 сентября

фото ЗакС политика Редактора DOXA Арамяна оштрафовали за ссылку на трансляцию митинга КПРФ 20 сентября

Тверской суд Москвы оштрафовал редактора DOXA Армена Арамяна на 20 тысяч рублей по статье об организации несогласованного митинга, сообщает "Апология протеста".

На Арамяна был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга). По версии суда, он организовал мероприятие тем, что в его аккаунте в Twiiter уже после начала акции была опубликована ссылка на прямой эфир с места событий. Полиция сочла, что этим журналист "добровольно принял на себя и исполнил функции организатора". 

Арамяна задержали накануне, 30 сентября, на выходе из Следственного комитета и оставили на ночь в отделе полиции. Журналист находится под домашним арестом. Напомним, его, а также редакторов DOXA Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года. Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.


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