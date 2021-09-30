Кто наши новые депутаты

Центризбирком официально зарегистрировал новый созыв депутатов Государственной Думы, а петербургское Законодательное собрание уже провело первое заседание и выбрало нового спикера. Кто и как прошел в парламенты - рассказывает ЗАКС.Ру.

Оглавление:

Списочники

Округа ЗакСа №№ 1, 2; Госдумы № 216

Округа ЗакСа №№ 3, 4;

Округа ЗакСа №№ 10, 12, 13; Госдумы № 215

Округа ЗакСа №№ 5, 11; Госдумы № 213

Округа ЗакСа №№ 6, 14; Госдумы № 214

Округа ЗакСа №№ 7, 8, 9, 23; Госдумы № 211

Округа ЗакСа №№ 25

Округа ЗакСа №№ 15, 22; Госдумы № 217

Округа ЗакСа №№ 24

Округа ЗакСа №№ 20, 21; Госдумы № 218

Округа ЗакСа №№ 16, 17, 18, 19; Госдумы № 212

Списочники

Всего в Законодательном собрании Петербурга 50 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам - избиратели голосуют за определенную личность со своей территории. Округа не всегда совпадают с границами районов города, но для лучшего понимания, где какая территория находится, принято указывать название района.

Другая половина мандатов распределяется между партиями. Кто в городе больше всего набрал голосов, тот и получит больше мест для своих представителей. Для этого партии заранее формируют свои списки: основной и по территориальным группам. Последние соотносятся с округами. Если люди в основном списке закончились, а мандаты у партии еще есть, то они достаются кандидатам с территорий, где больше всего голосовали за партию.

Аналогично формируется Государственная Дума. Там тоже есть округа и список кандидатов от региона.

Деление Петербурга на округа по ЗакСу и Госдуме отражены на карте ЗАКС.Ру. Там можно посмотреть, кто выдвигался от территории и кто победил.

Лидером по количеству полученных голосов на прошедших выборах в ЗакС Петербурга стала "Единая Россия". В общей сложности партия получила 29 мест в городском парламенте. Первым в списке единороссов был региональный глава МЧС Алексей Аникин, но он от мандата отказался. Остальные списочники предпочли все же сесть в депутатские кресла. Среди них, вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский. На прошлой своей должности он занимался вопросами обеспечения деятельности избирательных комиссий, но в отпуск после выдвижения в парламент не ушел. Бельский заявил ЗАКС.Ру, что не видит в своих полномочиях и участии в выборах конфликта интересов. Но их увидела глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которая вознамерилась жаловаться на Бельского в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Не только своими полномочиями бывший вице-губернатор связан с избирательной системой Петербурга. Когда-то он вместе с действующей председательницей Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальей Чечиной работал на одной территории - в Курортном районе. Бельского считали "серым кардиналом" парламентских выборов и прочили ему место спикера ЗакСа, которое он в итоге и получил.

Вместе с новым руководителем петербургского парламента по списку "Единой России" прошла Анастасия Мельникова - она уже была депутатом двух прошлых созыва. До парламента Мельникова занималась актерством и стала известна благодаря ролям в "Улицах разбитых фонарей" и фильме "Спасти Ленинград". Еще в общегородской список и, соответственно, в ЗакС попали председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник и сенатор Андрей Кутепов. Последнего новоизбранные депутаты снова отправили в Совет Федерации как своего представителя.

В Государственную Думу от Петербурга "Единая Россия" отправила экс-спикера ЗакСа и городского лидера единороссов Вячеслава Макарова. После долгого руководства петербургским парламентом, его считали вторым человеком в городе. Макаров как полковник в отставке установил в ЗакСе жесткие правила. В частности, журналистам нельзя было задать вопрос ему на брифинге без предварительного согласования. Отличался бывший спикер яркими речами с трибуны и незабываемыми цитатами: "генетический код петербуржцев", "телебонить" и многими другими.

Как истинный единоросс и военный Макаров всегда заявлял о готовности исполнять приказы сверху, но спокойно покинуть ЗакС и Петербург ему не удалось. Он все равно подал документы на праймериз "Единой России" по ЗакСу, а бумаги по Госдуме принес только в сопровождении федерального секретаря партии Андрея Турчака. Собеседники ЗАКС.Ру считали, что оттягиванием резины Макаров добивается определенных гарантий. Судя по всему, договориться удалось: его обещали оставить главой единороссов в Петербурге и дали второе место в региональном списке на выборы в Госдуму.

Под первым номером в списке единороссов от Петербурга шел глава Эрмитажа Борис Пиотровский, но он от своего мандата отказался - место отдали Сергею Боярскому. Сын киномушкетера Михаила Боярского уже отработал прошлый созыв в Госдуме.

Следующая по величине фракция в ЗакСе - КПРФ. Помимо двух депутатов по округам, у коммунистов есть пять мест по спискам. В парламенте остался бывший бизнесмен Александр Рассудов. Свою трудовую деятельность он начал в конце 1990-х в ГУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости", а затем работал главным специалистом-юрисконсультом арбитражного отдела в комитете по управлению городским имуществом Петербурга. После этого перешел в коммерческую сферу.

Остальные списочники КПРФ - новые лица в парламенте. Депутатом стал руководитель партии в Петербурге Роман Кононенко. Он избран секретарем региональных коммунистов в конце 2020 года. В партии Кононенко состоял давно, руководил ЛКСМ и отвечал за взаимодействие с коммунистами в других странах. В последние годы новоиспеченный депутат занимался социальными сетями компартии и представлял ее в СМИ. По образованию Кононенко - журналист.

Дошел до парламентского мандата депутат муниципального образования "Коломяги" Вячеслав Бороденчик - медик по образованию, занимался оздоровлением и профилактикой сотрудников разных предприятий. В "Коломягах" депутатом становился два раза, всегда выдвигался от КПРФ.

Еще один в прошлом муниципальный депутат и коммунист, попавший в седьмой созыв ЗакСа - Дмитрий Дмитриев. Он ранее входил в совет МО "Малая Охта". Дмитриев - сын Владимира Дмитриева, который в пятом созыве руководил фракцией КПРФ.

Самым старшим депутатом нового состава Законодательного собрания стал коммунист Борис Зверев, 1947 года рождения. Именно он вел первое заседание парламента 29 сентября. Зверев заканчивал военно-морское инженерное училище, а последние годы работает председателем ТСЖ №932. Коммунист в 2019 году пробовал себя в выборах мундепов МО "Балканский", но потерпел неудачу.

Депутат прошлого созыва Госдумы от петербургских коммунистов Сергей Пантелеев будет представлять их и в новом созыве. Он, как и остальные члены КПРФ в федеральном парламенте, голосовал против поправок в Конституцию и критиковал повышение пенсионного возраста.

Представителей фракции "Справедливой России - За правду" в обновленном ЗакСе пятеро: двое - по округам, трое - по списку. Среди последних - региональный руководитель партии Марина Шишкина. Начинала свой трудовой путь она как журналист и к 1995 году стала деканом факультета журналистики СПбГУ. В 2009 году Шишкина выступила с публичной критикой ректора, после чего лишилась своей должности. В 2011 году она стала депутатом ЗакСа, но в шестой созыв не переизбралась. Шишкина входит в руководство местного Союза журналистов и не раз выступала в защиту представителей СМИ.

Компанию Шишкиной во фракции составляют предприниматель Александр Новиков и председатель контрольно-ревизионной комиссии реготделения эсеров Любовь Менделеева.

В Госдуму от петербургских эсеров по списку пошел Олег Нилов, который уже отработал в федеральном парламенте два созыва. В прошлом он руководил эсерами в Петербурге.

По спискам от ЛДПР в ЗакС прошли депутаты прошлого созыва Павел Иткин и Максим Яковлев. Оба яркими выступлениями в ЗакСе похвастаться не могут, но работу вели. Иткин пришел в парламент только в 2019 году на место выбывшего Олега Капитанова, но быстро стал включаться в работу. Вместе с другими депутатами он ездил инспектировать разгрузку "урановых хвостов", вошел в комиссию по легализации экскурсий по крышам и в попечительский совет НКО "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

Максим Яковлев депутатом в первый раз стал в 2011 году и практически сразу возглавил бюджетно-финансовый комитет. Этот орган занимается "версткой" бюджета города перед тем, как его окончательно одобрят все депутаты ЗакСа. Комитет считается одним из важнейших в парламенте.

От "Яблока", как и в прошлом составе парламента, будут два депутата. Один из них - Борис Вишневский - уже проработал в ЗакСе не один созыв. Он регулярно выступал с трибуны парламента с критикой действующей власти, против поправок в Конституцию, в защиту зеленых зон и исторической застройки города, за свободное проведение митингов и против их разгонов. После каждой крупной акции Вишневский ездил по отделам полиции, чтобы выяснить, как обстоят дела у задержанных активистов, и чем-то помочь им. Посещал он отделы и в ночь после последнего дня голосования, когда правоохранители забрали с избирательных участков членов комиссий от оппозиционных кандидатов.

Вместе с ним во фракцию "Яблока" вошел уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Будучи омбудсменом он занимался разными вопросами по помощи петербуржцам: от проблем с очным обучением из-за коронавирусных ограничений до задержаний на акциях и нарушениях на выборах. Ежегодно Шишлов с большим докладом о попрании человеческих прав выступал в ЗакСе.

Впервые в петербургском парламенте появилась фракция "Новых людей". В нее вошли три человека, двое из которых прошли по списку. Это бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина и председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов. Последний выдвигался и по округу, но позже решил снять свою кандидатуру. Как объяснил сам Панов, он решил сконцентрировать на проблемах всего Петербурга.

Герасина тоже шла по округу - против единоросса Дениса Четырбока. Тот упрекал "Новых людей" в использовании админресурса, а экс-судья требовала через суд снять соперника. Бывшие коллеги просьбу Герасиной не удовлетворили, и выборы в округе она проиграла.

Карьеру судьи ей пришлось закончить после упразднения Уставных судов в России. Это входило в одну из поправок в Конституцию.

На четвертом месте в списке кандидатов "Новых людей" в ЗакС была и руководитель регионального отделения Ксения Горячева, но столько голосов в городе партия не получила, и Горячева отправилась в Государственную Думу. Представляя "Новых людей" в ЗакСе до выборов, Горячева предложила ряд инициатив: ввести льготную ипотеку для молодых специалистов, открыть классы предпринимательства в школах и другое. До того как возглавить "Новых людей" в Петербурге, она руководила петербургским отделением образовательной программы "Капитаны".

Центр Петербурга

По округу №2 (часть Центрального района) депутатом стал Александр Ржаненков, который до этого был главой комитета по социальной политике. Этот пост он занимал с 2009 года. Комитет занимается различными социальными выплатами, улучшением демографической ситуации и другим. В последние полтора года Ржаненков руководил коронавирусными выплатами населению.

Перед выборами тогда еще глава комитета заявил ЗАКС.Ру, что не намерен оставлять свою должность и еще не решил окончательно, будет ли выдвигаться в депутаты. На тот момент он уже победил в праймериз "Единой России", и партия рассчитывала на его участие в выборах. После регистрации в качестве кандидата в депутаты Ржаненкову все же пришлось уйти в отпуск, чтобы соблюсти нормы закона. Но это не помешало ему прийти на "нулевые чтения" по бюджету.

До начала голосования в социальных сетях некий Владислав Дубровский предлагал студентам Санкт-Петербургского государственного университета заработать с помощью фальсификаций на выборах. Издание DOXA писало, что связались с Дубровским и его "коллегой" - последний якобы сообщил, что требуются люди на "карусели" и вбрасывать надо будет за Ржаненкова. Сам Ржаненков назвал организацию "каруселей" за себя "бредом". Информацию о "карусельщиках" в Центральном районе уже в дни выборов кандидат посчитал вероятным фейком и заявил, что в правоохранительные органы вряд ли будет обращаться.

Депутатом по округу №1 (Адмиралтейский район и части Центрального и Кировского районов) стала кандидатка от "Единой России" Наталия Астахова, которая до этого более 20 лет была депутатом муниципального образования "Сенной округ", половину этого срока она отработала главой МО. Будучи председателем совета она, в частности, боролась с велодорожками на набережной реки Фонтанки. Перед выборами в ЗакС Астахова активно ездила по своему округу и встречалась с местными жителями, о чем отчитывалась в социальных сетях. Правда некоторых людей там забанили.

Астахова считается креатурой уже экс-депутата ЗакСа и нового парламентария Госдумы от округа №216 Сергея Соловьева. Он в 2000-2007 годах был главой МО "Сенной округ", пока не ушел в городской парламент. Тогда Соловьев избрался от "Справедливой России", в эту партию входила тогда и Астахова. Оба покинули ряды эсеров в 2009 году после конфликта на фоне выборов руководства в муниципалитетах Адмиралтейского района. Астахова тогда сразу сказала, что уже подала заявление на вступление в "Единую Россию", а Соловьев "думал", но позже все-таки стал единороссом.

В ушедшем созыве ЗакСа Соловьев занимал пост вице-спикера. Одна из последних его ярких инициатив в городском парламенте - предложение запретить выступления с трибуны не по теме обсуждаемого законопроекта.

Во время выборной кампании у конкурента Соловьева по округу в Госдуму депутата от "Яблока" Бориса Вишневского появился "двойник". По той же территории в федеральный парламент выдвинулся еще один Борис Вишневский с другим отчеством. Аналогичные проблемы возникли у "яблочника" по округу в Законодательное собрание - там появилось два "двойника". И там, и там конкурентом Вишневского от "Яблока" стал его новоявленный тезка Борис Иванович Вишневский, а в недавнем прошлом - Виктор Быков. Он является давним соратником Соловьева.

"Островные" депутаты

Депутатом от округа №4 (Василеостровский район) стал единоросс Константин Чебыкин, который уже представлял этот округ в прошлом созыве ЗакСа. Он выступил соавтором законопроекта о кадетском образовании, контролировал разгрузку "урановых хвостов", проверял качество уборки снега и критиковал оппозицию за то, что она присваивает себе победы в сохранении зеленых зон.

В Петроградском районе "Единая Россия" набрала достаточно голосов для проведения в парламент представителя региональной группы Юрия Гладунова. За время работы в политике он успел побыть муниципальным депутатом МО "Город Зеленогорск", руководителем администрации Петроградского района, а затем перейти в депутаты в 2016 году. Несмотря на то, что он сам выходец из исполнительного органа власти, Гладунов неоднократно вместе с коллегами критиковал руководителей разных ведомств или районов. Например, он нелестно высказывался о главе комитета финансов Алексее Корабельникове и заявил, что через него идет "влияние Запада".

По округу №3 ЗакСа (Петроградский и часть Приморского районов) депутатом стала Марина Лыбанева - единственная самовыдвиженка в новом созыве. Лыбанева - дочь бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Пройдя в парламенте, она решила вернуть свою девичью фамилию.

До прохождения в парламент Лыбанева-Макарова работала первым заместителем главы администрации Петроградского района, который называют "вотчиной" его отца. В прошлые составы парламентов Макаров проходил как раз по этому же округу.

Конкурентка Лыбаневой от "Единой России" - "завхоз" ЗакСа и верная соратница Макарова Алена Кукушкина - свою кандидатуру с выборов отозвала самостоятельно. Других соперниц - сторонницу Алексея Навального Ирину Фатьянову и правозащитницу Ксению Михайлову ("Яблоко") не допустили избиркомы и суды. Из конкурентов Макаровой зарегистрировали только четверых человек.

Выборы в Петроградском районе и части Приморского (территория округа №3) сопровождалось регулярными сообщениями о различных нарушениях. В частности, на второй день голосования на одном из участком задержали мужчину с бюллетенями, в которых стояли отметки за Лыбаневу. Сама кандидатка назвала это провокацией со стороны оппозиции.

Когда время для голосования истекло и комиссии закрылись на подсчет голосов, члены УИКов округа №3 начали вызывать сотрудников полиции и требовать вывести с участков коллег от оппозиционных кандидатов. Всего за ночь таким образом покинули участки более 20 человек - всех позже отпустили из отделов полиции без протоколов.

Прошедшие на Северо-Западе

Оставшаяся часть Приморского района поделена между тремя округами №№10 (добавляется Кронштадтский и Курортный районы), 12 и 13. В них мандаты получили единороссы Александр Ходосок, Николай Бондаренко и Андрей Горшечников. Ходосок и Горшечников уже были депутатами 6 созыва ЗакСа. Ходосок в прошлом составе парламента выступал против участия несовершеннолетних в квестах, предложил законопроект об увеличении времени работы ярмарок и о возможности создания плавучих гостиниц. Последний документ был написан вместе с Горшечниковым. Это будет для него уже третий созыв в ЗакСе.

Особенно заметным конкурентом единоросса по округу был директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов, которого поддержала "Справедливая Россия - За правду". Его предвыборная кампания была наиболее заметной, но почти за две недели до голосования Шамахов заявил о снятии своей кандидатуры.

Николай Бондаренко до избрания в Законодательное собрание работал вице-губернатором Петербурга и отвечал за городское хозяйство, жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Его неоднократно критиковали за плохую уборку города от снега. Сам Бондаренко ежегодно говорил о небольшом финансировании и необходимости нанять еще несколько тысяч дворников, а в 2019 году заявлял об аномально снежной зиме. Боролся бывший вице-губернатор и с сосульками, и с плохим содержанием дорог.

В Госдуму от этой территории прошел бывший глава Приморского района Николай Цед. Его в парламент выдвинула "Единая Россия". Руководителем района Цед был 8 лет. До этого он тоже работал в органах власти, но других регионов.

Обычно с проведения выборов в этих районах поступает мало информации о вероятных нарушениях. Но в 2021 году Приморский район отличился. В частности, "Справедливая Россия" сообщала и публиковала видео о возможных вбросах бюллетеней, о выдаче бумаг с уже проставленными отметками за определенную партию и так далее.

Знакомые лица

В соседнем Выборгском районе место одномандатника по округу №11 получил Валерий Гарнец, который администрацию этого района и возглавлял. В начале работы прошлого созыва депутат-эсер Александр Егоров (позже перешел в "Единую Россию") заявил, что администрация Выборгского района якобы предложила ему в качестве места для приемной бывший бордель. Гарнец это опроверг. Он сказал, что проституция в районе искоренена и парламентарию не могли предложить бывший бордель.

Будучи руководителем районной администрации Гарнец говорил о желании узаконить блошиный рынок у станции метро "Удельная" - чего так и не произошло. Также он встречался с местными жителями, которые защищают от сноса здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Пока вопрос с судьбой здания не решен.

За месяцы до выборов сотрудники администрации Выборгского района и работники других местных бюджетных сфер стали входить в составы избирательных комиссий на его территории. Позже члены ТИКов Выборгского района не взяли с собой на развозку бюллетеней по участкам коллег от "Яблока".

Во время трехдневного голосования представители оппозиционных партий сообщали о массовом надомном голосовании. Часть председателей участковых комиссий сообщили ЗАКС.Ру, что им якобы поступили заявки о голосовании на дому от 150-300 человек.

В соседнем округе №5, который попадает на Выборгский район, победу одержала депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она выдвинулась по этой территории, чтобы противостоять Егорову, который как раз перед выборами покинул ряды эсеров и перешел в "Единую Россию".

В парламенте Иванова проработала уже два созыва, придя в политику из бизнеса. Вопросами предпринимательства она активно и занимается будучи депутатом, а также обращает внимание на формирование бюджета, проблемы зеленых зон и другое.

На территории Выборгского района и частично Калининского района также располагается округ №213 Госдумы. По нему в парламент снова прошел единоросс Евгений Марченко. Один из его законопроектов - лишение свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованной акции. До выборов в Центризбирком жаловались на его газету "Слово и дело" за якобы незаконную агитацию. Самого Марченко через суд с выборов пытался снять его конкурент по округу Сергей Романовский, но не смог.

После муниципальных выборов 2019 года глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Марченко во вмешательстве в выборы. В этом же она упрекала депутатов-единороссов Сергея Вострецова и Михаила Романова. Последний тоже переизбрался в Госдуму.

Оппозиционеры прорвались

Вырвать себе победу по округу №6 удалось Михаилу Амосову, которого на выборах поддерживала "Справедливая Россия - За правду". Он был депутатом ЗакСа несколько созывов и состоял в партии "Яблоко". В 2018 году Амосов с рядом сторонников покинули партию и основали "Движение демократического обновления".

Во время выборов депутат и его сторонники сообщали о различных инцидентах на участках. В частности, Амосов рассказал, что глава УИК № 471 якобы вынесла с участка избирательную документацию, но ее остановили. Уже во время подсчета голосов в штабе парламентария сообщили об изменении результатов голосования, а сам Амосов сообщил, что руководитель администрации Калининского района Василий Пониделко якобы намекнул на возможность депутата отказаться от мандата.

В округе №14 депутатом стал представитель КПРФ Алексей Зинчук. В прошлом он был депутатом МО "Прометей" и представлял там "Единую Россию", а в начале 2021 года упоминался в связке с "Патриотами России", когда они объединились с эсерами.

В 2019 году Зинчук через суд добился от СМИ удаления 25 публикаций о себе, но иски подал не к изданиям, а к Роскомнадзору. От ведомства СМИ, в том числе ЗАКС.Ру, и узнали о необходимости удалить информацию о Зинчуке. Во второй инстанции он суд проиграл. Во время процесса в суд поступали фальшивые письма об отказе от апелляции якобы от имени учредителя ЗАКС.Ру. Их отправитель пока не установлен.

В Госдуму по округу №214 (часть Калининского и Красногвардейский районы) прошла кандидатка от "Справедливой России - За правду" Елена Драпеко. Это будет уже шестой ее созыв в федеральном парламенте. Первые два раза Драпеко избиралась от КПРФ, а уже потом перешла к эсерам.

Одно из ее последних запоминающихся предложений - запретить певице Маниже петь на "Евровидении" под российским флагом. Позже депутат пожелала певице победы, но повторила, что ей не нравится песня и ее исполнение.

Старая гвардия

По округам Красногвардейского и Невского районов в ЗакС прошли единороссы из прошлого созыва. В округе №7 победу одержала Елена Рахова, в округе №8 - Александр Кущак, в округе №9 - Игорь Высоцкий, в округе №23 - Юрий Авдеев. Вместе с ними по спискам от территории округа №7 снова депутатом стала Вера Сергеева. В яркой законотворческой деятельности большинство из них замечены не были, хотя, естественно, периодически подавали голос на заседаниях ЗакСа, его комиссиях или общественных слушаниях. Депутаты регулярно посещают различные организации, в том числе и бюджетные для произнесения поздравительных речей, вручения подарков или просто присутствия на мероприятии. Самый заметный "затейник" из всех - Высоцкий. Он не просто приходит на организованные за счет бюджета концерты, но и читает там свои стихи, а артисты благодарят его со сцены.

В округе №9 "Единая Россия" набрала достаточное количество голосов для того, чтобы провести от территории еще одного человека. Им стал глава муниципального образования "Финляндский округ" Всеволод Беликов. Он руководил муниципалитетом около 20 лет, а также является председателем Совета муниципальных образований. Коллеги из других муниципалитетов критиковали его за поддержку реформы по бюджетам МО, из-за которой у ряда округов снизились доходы. После того, как из совета "Финляндского округа" исключили оппозиционерку Светлану Уткину за якобы имевшиеся недостатки в декларации и свои мандаты по аналогичным причинам потеряли представители оппозиции в других МО, ряд муниципалитетов решил выйти из Совета, который возглавляет Беликов.

В округе Высоцкого и Беликова произошли самые громкие истории во время трехдневного голосования. Кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Никита Сорокин вечером 18 сентября поехал на участок №1459, где, по его словам, могли пропасть незаполненные бюллетени. На месте он вызвал полицию и отказывался выходить, тогда приехавшие по его звонку правоохранители, скрутили и вынесли кандидата с избирательного участка.

После выборов стало известно о еще одном инциденте на УИК в Невском районе. "Наблюдатели Петербурга" опубликовали видео, на котором женщина засовывает бюллетени в сейф-пакет и заклеивает его. По информации организации, видео снял сотрудник полиции, работавший на участке.

Помимо уже упомянутых Беликова и Сергеевой, по территориальной группе в состав ЗакСа прошел заместитель главы районной администрации Антон Рудаков. Его на выборы выдвинула "Единая Россия". До того как уйти в администрацию Невского района и курировать там среди прочего помощь избиркомам, Рудаков сам был частью избирательной системы Петербурга - возглавлял территориальную комиссию №24 в Невском районе.

В 2017 году его вместе с двумя другими руководителями ТИКов заподозрили в совмещении этой должности с коммерчесской деятельностью. Как следует из информации на сайте ТИК №24, Рудаков оставался руководителем комиссии как минимум до 2019 года.

В округе №211 (Невский район и часть Центрального) депутатом стал единоросс Михаил Романов. Он уже входил в состав федерального парламента, но избирался по округу №217. Депутат принимает активное участие в жизни Петербурга: отправляет запросы, посещает мероприятия и, по мнению некоторых политиков, влияет на ряд муниципальных образований. В частности, якобы под контролем Романова находится МО "Волковское", а одного из депутатов - Александра Савченкова - считали его помощником. Депутат Госдумы это неоднократно отрицал, особенно, когда Савченкова заподозрили во взятке.

"Подруга" пенсионеров

Депутатом от колпинского округа №25 вновь стала представительница "Единой России" Елена Киселева. В прошлом созыве она стала тем человеком, кто внес на одобрение ЗакСа пенсионную реформу. Идеологию изменения надо просто принять, уверена Киселева. Когда представительница Партии роста Оксана Дмитриева предложила рассмотреть законопроект о возвращении к прежнему пенсионному возрасту, Киселева выступила против - единороссы ее поддержали.

Справедливости ради стоит отметить, что работа депутата заметна в Колпинском районе. В частности, Киселева выступала против строительства там мусороперерабатывающего завода, против которого митинговали местные жители.

На второй день голосования, 18 сентября, в СМИ появлялись сообщения о вручении в округе № 25 подарков якобы от имени Киселевой. Сама депутат отрицала свою причастность к этому. В третий день выборов некоторые жители Колпинского района рассказывали о сообщениях в WhatsApp с призывом голосовать за определенную партию и кандидата - "Единую Россию" и Киселеву.

Вместе с Киселевой территорию в ЗакСе будет представлять единоросс Олег Милюта. До этого он руководил МО "Город Колпино". Теперь должность перешла другому представителю "Единой России" - Надежде Максимовой.

Округа интриги

Во Фрунзенском районе больше всего голосов получили тоже единороссы: Любовь Егорова (округ №22) и Андрей Рябоконь (округ №15 - есть часть Невского и Красногвардейского районов). Егорова в прошлом лыжница и олимпийская чемпионка. В парламент впервые пришла в 2007 году при поддержке КПРФ, но к следующим выборам в 2011 году вступила в "Единую Россию". В 2016 году ряды депутатов пополнились и сыном Егоровой Виктором Сысоевым - одним из самых молчаливых парламентариев. Его в состав ЗакСа выдвинула ЛДПР. В 2021 году "жириновцы" поставили Сысоева против Егоровой по округу №24. Мать выиграла, а сын остался без мандата.

Андрей Рябоконь - руководитель регионального исполкома "Общероссийского народного фронта". До этого он был советником губернатора, работал в аппаратах городских уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. За несколько месяцев до выборов Рябоконь получил от губернатора Петербурга Александра Беглова благодарность и благодарственное письмо от президента Владимира Путина за участие в мероприятиях к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Когда Рябоконь заявился на праймериз "Единой России", в ОНФ заявили, что стать депутатом их руководителя попросили родители особенных детей, которые проходят реабилитацию в конноспортивном комплексе "Новополье". Эта просьба была неожиданностью, заявил сам Рябоконь.

Вместе с ним территорию округа №15 будет представлять его соратник по ОНФ Антон Соловьев. До избрания в состав ЗакСа он руководил "Центром физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района". На балансе у организации находится микроавтобус, который во время праймериз "Единой России" был обклеен фотографиями Соловьева.

Депутатом Госдумы по округу №217 (Фрунзенский и Колпинский районы) стала Оксана Дмитриева, которую выдвинула Партия роста. Дмитриева уже неоднократно была федеральным парламентарием, но в 2016 году пройти не смогла и осталась в ЗакСе Петербурга. Большое внимание Дмитриева уделяла формированию бюджета - даже представляла свой альтернативный бюджет Петербурга. Да и другими вопросами тоже занималась и ярко высказывалась. В частности, Дмитриева призывала организовать в городе жесткий локдаун, чтобы победить коронавирус.

Во время предвыборной кампании представительница Партии роста одна из немногих сторонников не партии власти была замечена на официальных мероприятиях с представителями правительства Петербурга. Когда начался трехдневный марафон выборов, Дмитриева сообщала, что на членов участковых комиссий Фрунзенского района якобы оказывают давление неизвестные "молодчики". На третий день с избирательных участков по решению суда стали удалять некоторых членов комиссий.

В итоге, сопартиец Дмитриевой и глава муниципалитета №72 Павел Швец, который выдвинулся по округу №22, заявил об украденной у него победе. Он обратил внимание, что Егорова получила больше голосов, чем "Единая Россия", а ЛДПР - больше своего кандидата Сысоева.

Новый человек

В округе №24 (Пушкинский район) победу одержал кандидат от "Новых людей" Дмитрий Павлов, руководитель компании "Коллвей", которая занимается инвестициями и операциями с недвижимостью. Он основал организацию в 2003 году, а позже она разрослась уже в группу компаний. С начала 2010-х годов Павлов начал участвовать в общественной жизни региона - например, выступил соорганизатором конференции "Сохранение культурно-исторического наследия и устойчивое благополучное развитие Пушкинского района", пишет "Деловой Петербург".

В 2014 году Павлов первый раз избрался в совет МО "Город Пушкин", в 2019 году повторил свой успех. Оба раза его поддерживала "Единая Россия".

Но близость с единороссами не спасла его от конфликта с конкурентом по округу ЗакСа Юрия Бочкова, который выиграл праймериз ЕР и намеревался вновь стать депутатом. Бочков уверял, что Павлову собрать подписи в поддержку выдвижения помогает администрация Пушкинского района: и Павлов, и ведомство это отрицали. Уже во время выборов Бочков сообща с "Наблюдателями Петербурга" и оппозиционерами следил за избирательными участками, чтобы не было нарушений и фальсификаций.

"За руку" никого не поймали, но громкие истории были. В один вечер две участковые избирательные комиссии Пушкинского района были эвакуированы из-за ложного сообщения о минировании. При этом, из помещения одной УИК вынесли бюллетени.

Неожиданная развязка

Ожесточенная битва за мандаты шла в Московском районе. В результате выборов, депутатом по округу №20 (входит и часть Кировского района) вновь стал единоросс Алексей Макаров, а по округу №21 (входит и часть Фрунзенского района) - кандидат от ЛДПР Андрей Малков, хотя лидерство долгое время при подсчете удерживала представительница "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина.

Макаров прошел стандартный путь депутата: сначала был помощником, потом муниципальным депутатом в МО "Пулковский меридиан", а потом вошел в состав ЗакСа. Парламентарий регулярно встречается с избирателями, мелькает на страницах местных газет и поздравляет жителей с праздниками на мероприятиях. Вместе с ним также заметен на территории депутат Госдумы Виталий Милонов, который и в 2021 году переизбрался в федеральный парламент по округу №218 (Московский, Пушкинский районы и часть Кировского). Широкой общественности Милонов известен как автор закона о запрете гей-пропаганды.

И Милонов, и Макаров плотно сотрудничают с муниципальными образованиями на своих территориях. Но перед выборами представившаяся сотрудницей МО "Московская застава" при обзвонах просила жителей муниципалитета голосовать только за Макарова.

В его округе одна из самых запоминающихся история произошла 18 сентября на УИК №1379. Член комиссии с правом совещательного голоса Кирилл Никитин заметил в сейфе бюллетень с отметкой, но коллеги перепроверить документ не дали. А во время объявленной санобработки, когда члены УИК вышли из помещения, к сейфу с бумагами подошла неизвестная женщина. Когда она начала что-то делать у металлического ящика, камеру наблюдения прикрыли картонкой. Территориальный и городской избиркомы это событие не впечатлило, зато Центризбирком обратил внимание на инцидент.

Борьба за округ №21 развернулась уже после завершения голосования. Сначала по территории лидировал кандидат от КПРФ Геннадий Денисов, а потом представительница эсеров Ольга Галкина. До тех пор, пока не стали появляться председатели УИКов, пропавшие на несколько часов и не выдавшие никому копии своих итоговых протоколов. Когда главы этих комиссий стали вводить свои данные в протокол, вперед внезапно стал вырываться Малков, который до этого занимал четвертое место. В администрации Московского района, где расположены окружные избиркомы, в ночь после третьего дня выборов произошла эмоциональная встреча Милонова и Галкиной. Галкина кричала депутату Госдумы: "Умей проигрывать!", хотя оба шли по разным территориям, но не дотягивавший на тот момент даже до тройки лидеров Андрей Малков - когда-то был помощником Милонова.

В последнее время кандидат от ЛДПР руководил Ассоциацией общественных объединений "Круглый стол молодежных и детских общественных объединений" и входил в состав Общественной палаты Петербурга. На своей странице "ВКонтакте" Малков рекомендует к посещению патриотические мероприятия, рассказывает о событиях в сфере НКО и музыкальных фестивалях.

Юго-западные депутаты

Депутатом по округу №16 (Кировский и Красносельский районы) стал эсер Андрей Алескеров, который до недавнего времени руководил МО "Южно-Приморский". Муниципальным депутатом он избирался два раза - всегда как самовыдвиженец.

В 2019 году Алескеров попробовал себя и в выборах губернатора. Его выдвинули "Патриоты России", но пройти муниципальный фильтр кандидату не удалось.

В соседних с ним округах как по ЗакСу, так и по Госдуме победу одержали члены "Единой России". В городском парламенте округ №17 (Кировский и Красносельский районы) снова будет представлять Денис Четырбок, округ №18 (Кировский и Красносельский районы) - Алексей Далматова, округ №19 (Петродворцовый и Красносельский районы) - Михаил Барышников.

Последний с 1997 года был муниципальным депутатом МО "Город Петергоф", пока в 2016 не ушел в ЗакС. В качестве парламентария с разными коллегами готовил законопроекты о бесплатном проезде для почетных доноров, о праздновании дня российского предпринимательства, а также поднимал вопрос о долгой реконструкции Лиговского путепровода.

Но бесспорным лидером по количеству предлагаемых инициатив в предыдущем составе ЗакСа стал Денис Четырбок. Он возглавлял комитет по законодательству и один или совместно с другими депутатами регулярно готовил новые законы или изменения старых. Среди самых ярких его инициатив: регулирование выступления уличных артистов, запрет работы мини-баров и кальянных в жилых домах. Из-за общественного резонанса пока инициативы Четырбока не реализованы в полной мере, но теперь у него есть пять лет нового созыва.

По той же территории, но в составе списка в ЗакС прошел товарищ Четырбока - единоросс Алексей Цивилев. Он тоже предлагал множество инициатив: от возвращения в школы уроков автовождения до запрета продавать веселящий газ несовершеннолетним.

Новый представитель округа №18 в парламенте Алексей Далматов в прошлом уже был связан с петербургской властью, но исполнительной - с 2006 года по 2009 год работал первым заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. В остальное время Далматов трудился в различных строительных компаниях, а в 2021 году стал членом президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов.

По округу №212 (Красносельский, Петродворцовый района и часть Кировского) Госдумы на этой же территории выиграл Александр Тетердинко. Ранее он был депутатом ЗакСа и возглавлял фракцию "Единая Россия". Битва за мандат ГД оказалась сложной. Главной конкурентной Тетердинко была кандидатка от эсеров Надежда Тихонова, которая вместе со своим сторонниками внимательно наблюдала за происходящим на участках в дни выборов.

В частности, они сообщали о том, что в ряде участков неизвестные в темноте передвинули сейфы из зоны видимости камер, а на некоторых УИК ночью кто-то ходил. Под конец третьего дня голосования на УИК №1185 в поселке Горелово потеряли незаполненные бюллетени, но нашли бумаги с неизвестного надомного голосования.

За победу переживала, судя по всему, не только Тихонова, но и Тетердинко. После подсчета закрытия участков он приехал в УИК, где требовал вскрыть сейф-пакеты, которые вызывали подозрение у некоторых членов комиссии.

Подробнее о нарушениях на выборах, по которым избрали перечисленных депутатов, ЗАКС.Ру писал по итогам 17, 18 и 19 сентября. А также в итоговом тексте с перечислением основных историй.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга