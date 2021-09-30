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Петербургская активистка вышла с пикетом в поддержку "ОВД-Инфо"*

фото ЗакС политика Петербургская активистка вышла с пикетом в поддержку "ОВД-Инфо"*

В Петербурге вечером 30 сентября состоялся одиночный пикет против признания правозащитного проекта "ОВД-Инфо" иностранным агентом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Активистка Евгения Сметанкина встала на углу Невского проспекта и Караванной улицы с плакатом "ОВД-Инфо защищали меня, теперь пришла моя очередь".

Упоминание Сметанкиной на сайте правозащитной организации появлялось трижды. Последний раз — в конце июня, когда ее вместе с соратницей задержали на Невском проспекте за пикет в поддержку политзаключенных. Тогда им выписали протоколы за нарушение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП), вызванного пандемией коронавируса.

Проходящий мимо мужчина остановился возле пакетирующей и пообещал, что оформит пожертвование. Немного постояв, он попросил сфотографироваться с плакатом. Позже ещё несколько человек останавливались, чтобы высказать слова поддержки. 

Накануне Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов "ОВД-Инфо", издание "Медиазона"**, его главного редактора Сергея Смирнова** и издателя Петра Верзилова**, а также 20 физлиц, среди которых региональные координаторы движения по наблюдению на выборах "Голос"***. 

 

*"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

**"Медиазона", Сергей Смирнов и Петр Верзилов внесены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

***"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


Константин Леньков


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