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Шеф-редактор The Insider Доброхотов считает уголовное дело против него попыткой надавить на его семью

фото ЗакС политика Шеф-редактор The Insider Доброхотов считает уголовное дело против него попыткой надавить на его семью

Шеф-редактор и основатель издания The Insider* Роман Доброхотов прокомментировал дело по статье о незаконном пересечении границы с Украиной (ч. 1 ст. 322), которое ФСБ возбудило против него.

Доброхотов назвал дело "высосанным из пальца" и заявил, что имел "полное право покидать территорию России". Он считает, что цель дела - надавить на его родственников, которые не имеют отношение к отъезду журналиста, и получить доступ к его перепискам. Доброхотов напомнил, что, хотя у него изъяли загранпаспорт, у него остался паспорт гражданина РФ.

О возбуждении нового дела в отношении Доброхотова стало известно 30 сентября. Рано утром сотрудники ФСБ пришли с обысками к его родственникам, отца и жену журналиста увезли на допрос. В ФСБ заявили, что Доброхотов объявлен в розыск.

В конце июля к Доброхотову приходили с обысками по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа: по нему журналист проходит как свидетель. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова. Шеф-редактор The Insider упоминал ван дер Верфф, где утверждалось, что тот якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. 

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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