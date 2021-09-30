Шмаков возглавил совет МО "Автово"

На заседании "обновленного" совета МО "Автово" 30 сентября депутаты избрали справедливоросса Илью Шмакова на должность главы округа, сообщил ЗАКС.Ру новый руководитель муниципалитета.

В предыдущем созыве Шмаков занимал пост заместителя председателя совета. Руководил муниципалитетом в предыдущем созыве Геннадий Трусканов. В новом созыве Трусканов перейдет на должность заместителя председателя на непостоянной основе.

Заместителем председателя совета на постоянной основе избрана Диана Бондаренко. Исполняющим обязанности главы местной администрации назначили Алана Касаева, который занимал должность главы местной администрации в шестом созыве.

Напомним, по итогам выборов 19 мест в совете досталось представителям "Справедливой России – За правду". Почти половина из них – депутаты предыдущего созыва. Еще один мандат получила Вера Соловьева из КПРФ. Как и на прошлых выборах, единороссы в совет не прошли.

Шмаков также баллотировался в депутаты Государственной думы от "Справедливой России – За правду" по 218-му округу, но уступил кандидату от "Единой России" Виталию Милонову.

Константин Леньков