В здание правительства Мурманской области бросили бутылки с зажигательной смесью

В Мурманске неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в двери здания областного правительства, передает "Новая газета" со ссылкой на местное управление Росгвардии.

На записи с камер наблюдения видно, как человек кидает в здание предмет, и после этого рядом с объективами камер вспыхивает пламя. Телеграм-канал "Мурманск инсайд" пишет, что в тот момент ряд чиновников еще оставались в рабочих кабинетах. По предварительным данным, пострадал охранник.

По словам представителей службы, экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим работы, подозреваемого пока ищут. У здания мурманского правительства выставлены наряды вневедомственной охраны.