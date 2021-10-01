ФСБ утвердила перечень сведений, за сбор которых граждан могут признать иноагентами

Федеральная служба безопасности утвердила список сведений, не относящихся к гостайне, но которые "могут быть использованы против безопасности Российской Федерации" при передаче иностранным гражданам или компаниям, документ опубликован на портале правовой информации.

В опубликованном перечне — 60 пунктов. Среди них сведения:

об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки;

о дислокации, вооружении, численности армии, полиции, военных следственных органов СК РФ, прокуратуры и других ведомств;

о прохождении гражданами военной, государственной службы в войсках, воинских формированиях и органах, о трудовой деятельности их сотрудников;

о местах хранения оружия и боеприпасов, информация о закупках армии для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках;

о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;

о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

о целевых программах "Роскосмоса", о порядке, сроках и объемах финансирования компании;

о создании и внедрении космических технологий ‎в интересах обороны страны и безопасности государства.

Этот перечень был предусмотрен поправками к "закону Димы Яковлева", которые были приняты в конце 2020 года. Эти поправки дополняют понятие физлиц-иноагентов. В том числе в них прописано, что гражданина могут признать иноагентом за "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".