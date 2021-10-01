Суд в Москве арестовал двух топ-менеджеров Сбербанка по делу бывшего замминистра просвещения Раковой

Тверской суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров Сбербанка по делу о мошенничестве, связанном с вице-президентом банка, экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, сообщили представители суда.

Арестованы управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и управляющий директор банка Евгений Зак. Также арестована юрисконсульт, преподавательница РАНХиГС Кристина Крючкова. Под стражей фигуранты останутся до 28-29 ноября.

"Коммерсантъ" пишет, что Ракова должна была явиться утром 30 сентября на допрос в МВД, но так и не пришла, телефон был выключен, а в ее доме оперативники заметили следы экстренных сборов. Полиция сделала вывод, что подозреваемая скрылась от следствия.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) завели накануне. Ракову обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.