           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:25

Антирекорд по количеству смертей от COVID-19 в России обновлен в четвертый раз подряд

фото ЗакС политика Антирекорд по количеству смертей от COVID-19 в России обновлен в четвертый раз подряд

В России в четвертый раз подряд установлен антирекорд по числу летальных исходов от коронавируса за сутки. 1 октября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в статистику внесли еще 887 смертей от инфекции.

Таким образом, по официальным данным, от коронавируса умерли 208 142 россиянина. Из них 21 909 — в Петербурге.

Всего за последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения. Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 7 535 548 случаев COVID-19.

В Петербурге заболел еще 2 281 человек. Это максимальное значение с 30 января, заболеваемость в городе продолжает расти. В Москве, где выявлено больше всего случаев заболевания с марта 2020 года, коронавирусом заразились еще 3 993 человека, в Подмосковье — 1 339.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru