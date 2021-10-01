ТАСС: Бывшего замминистра просвещения Ракову объявили в розыск по делу о мошенничестве

Вице-президента Сбербанка, бывшего замминистра просвещения Марину Ракову объявили в федеральный розыск, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылками на источники. В базе данных МВД сведений о розыске Раковой пока нет.

Источник ТАСС также утверждает, что МВД планирует объявить Ракову в международный розыск и добиваться ее ареста. Ей заочно предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.

Как писал "Коммерсантъ", Ракова должна была явиться на допрос в МВД утром 30 сентября. Однако в ведомстве она так и не появилась, ее телефон был выключен, а в доме оперативники заметили следы экстренных сборов.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) завели накануне. Ракову обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.