Бондаренко и Шишкина стали вице-спикерами ЗакСа

На должность заместителей председателя Законодательного собрания Петербурга избрали бывшего вице-губернатора Николая Бондаренко и руководителя регионального отделения "Справедливой России" Марину Шишкину. Утверждение их кандидатур состоялось на внеочередном заседании ЗакСа в пятницу, 1 октября.

"Против" проголосовали трое депутатов. Голосование было пакетным — вице-спикеров выбирали вместе с главами комитетов и комиссий ЗакСа.

Бондаренко отвечал в правительстве Петербурга за вопросы ЖКХ, жилищной политики и городского хозяйства. В том числе за уборку улиц города в зимний период. Ранее Бондаренко работал в руководстве администраций Пушкинского и Курортного районов.

В ЗакС экс-чиновник избрался по одномандатному округу № 12 (Приморский район) от "Единой России". Ожидалось, что в выборах по этой территории будет участвовать и Шишкина. Однако партия решила ее выдвинуть лишь в общегородской части списка.

Шишкина работала деканом факультета журналистики СПбГУ в 1995–2010 годах. Была депутатом ЗакСа пятого созыва.

Сергей Еремеев