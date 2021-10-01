Комитет по законодательству ЗакСа возглавил Беликов

Единоросс Всеволод Беликов будет руководить комитетом по законодательству ЗакСа в течение ближайших пяти лет. Его кандидатуру парламент утвердил на заседании 1 октября.

– Всеволод Федорович имеет колоссальный опыт в муниципальной жизни нашего города, – охарактеризовал нового главу комитета спикер ЗакСа Александр Бельский.

Беликов ранее около 20 лет руководил муниципалитетом "Финляндский округ". Он также остается председателем совета муниципальных образований.

Председателем комитета по законодательству в шестом созыве ЗакСа был другой единоросс, Денис Четырбок. До него комитетом руководил Виталий Милонов.

Сергей Еремеев