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Новости 13:17

Комитет по законодательству ЗакСа возглавил Беликов

фото ЗакС политика Комитет по законодательству ЗакСа возглавил Беликов

Единоросс Всеволод Беликов будет руководить комитетом по законодательству ЗакСа в течение ближайших пяти лет. Его кандидатуру парламент утвердил на заседании 1 октября. 

– Всеволод Федорович имеет колоссальный опыт в муниципальной жизни нашего города, – охарактеризовал нового главу комитета спикер ЗакСа Александр Бельский

Беликов ранее около 20 лет руководил муниципалитетом "Финляндский округ". Он также остается председателем совета муниципальных образований. 

Председателем комитета по законодательству в шестом созыве ЗакСа был другой единоросс, Денис Четырбок. До него комитетом руководил Виталий Милонов.

Сергей Еремеев


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