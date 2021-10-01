Суд продлил меры пресечения редакторам DOXA до 22 ноября

Басманный суд Москвы продлил меры пресечения редакторам студенческого журнала DOXA до 22 ноября, сообщает редакция издания в телеграм-канале.

Армен Аранян, Алла Гутнкова, Наталья Тышкевич и Владимир Метелкин находятся под запретом определенных действий, который по сути схож с условиями домашнего ареста. Им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки, пользоваться средствами связи они не могут.

Редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.