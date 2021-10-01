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Новости 13:31

Суд продлил меры пресечения редакторам DOXA до 22 ноября

фото ЗакС политика Суд продлил меры пресечения редакторам DOXA до 22 ноября

Басманный суд Москвы продлил меры пресечения редакторам студенческого журнала DOXA до 22 ноября, сообщает редакция издания в телеграм-канале.

Армен Аранян, Алла Гутнкова, Наталья Тышкевич и Владимир Метелкин находятся под запретом определенных действий, который по сути схож с условиями домашнего ареста. Им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки, пользоваться средствами связи они не могут.

Редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.

 


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