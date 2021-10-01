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Марина Макарова вошла в комиссию по социальной политике

фото ЗакС политика Марина Макарова вошла в комиссию по социальной политике

Дочь лидера петербургских единороссов и бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, экс-замглавы Петроградского района Марина Макарова стала членом комиссии ЗакСа по социальной политике. 

Состав органа утвердили на заседании 1 октября. Главой комиссии стал единоросс Александр Ржаненков, много лет возглавлявший аналогичный комитет Смольного. 

Также в состав парламентского органа вошли Вячеслав Бороденчик (КПРФ), Борис Вишневский ("Яблоко"), Павел Иткин (ЛДПР), Любовь Менделеева ("Справедливая Россия – За правду") и единороссы Игорь Высоцкий, Елена Киселева, Анастасия Мельникова и Олег Милюта.

Сергей Еремеев


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