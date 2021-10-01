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В комиссию ЗакСа по экологии вошли девять депутатов, почти половина — единороссы

фото ЗакС политика В комиссию ЗакСа по экологии вошли девять депутатов, почти половина — единороссы

Заксобрание Петербурга 1 октября утвердило состав постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Орган в седьмом созыве возглавил единоросс Александр Ходосок

В состав комиссии также вошли его однопартийцы Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь и Александр Ржаненков. Вместе с ними предстоит работать Андрею Алескерову ("Справедливая Россия – За правду"), Ольге Герасиной ("Новые люди"), Максиму Яковлеву (ЛДПР) и Дмитрию Дмитриеву (КПРФ). 

Напомним, в шестом созыве комиссию возглавляла единоросс Мария Щербакова. Переизбираться в городской парламент она не стала.

Сергей Еремеев


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