Экс-омбудсмен Петербурга Шишлов вошёл в состав комиссий по культуре и правопорядку ЗакСа

Член фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов, ранее занимавший пост регионального уполномоченного по правам человека, вошёл в комиссию парламента по образованию, культуре, науке и высшей школе, а также в комиссию по вопросам правопорядка и законности.

Первой продолжит руководить единоросс Юрий Авдеев. Главой второй избрали его однопартийца Константина Чебыкина.

В состав комиссии по культуре также вошли Дмитрий Дмитриев, Роман Кононенко (оба — КПРФ), Дмитрий Павлов ("Новые люди"), Любовь Егорова, Анастасия Мельникова, Антон Рудаков, Антон Соловьёв и Елена Рахова (все — "Единая Россия").

Работать в комиссии по вопросам правопорядка будут Вячеслав Бороденчик и Алексей Зинчук (оба — КПРФ), Николай Бондаренко, Игорь Высоцкий, Александр Кущак, Вера Сергеева и Алексей Цивилев (все — "Единая Россия").

Сергей Еремеев