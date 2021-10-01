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Экс-омбудсмен Петербурга Шишлов вошёл в состав комиссий по культуре и правопорядку ЗакСа

фото ЗакС политика Экс-омбудсмен Петербурга Шишлов вошёл в состав комиссий по культуре и правопорядку ЗакСа

Член фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов, ранее занимавший пост регионального уполномоченного по правам человека, вошёл в комиссию парламента по образованию, культуре, науке и высшей школе, а также в комиссию по вопросам правопорядка и законности. 

Первой продолжит руководить единоросс Юрий Авдеев. Главой второй избрали его однопартийца Константина Чебыкина

В состав комиссии по культуре также вошли Дмитрий Дмитриев, Роман Кононенко (оба — КПРФ), Дмитрий Павлов ("Новые люди"), Любовь Егорова, Анастасия Мельникова, Антон Рудаков, Антон Соловьёв и Елена Рахова (все — "Единая Россия"). 

Работать в комиссии по вопросам правопорядка будут Вячеслав Бороденчик и Алексей Зинчук (оба — КПРФ), Николай Бондаренко, Игорь Высоцкий, Александр Кущак, Вера Сергеева и Алексей Цивилев (все — "Единая Россия").

Сергей Еремеев


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