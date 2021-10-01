Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного по правам ребенка в России, указ опубликован на портале правовой информации.

Кузнецова была детским омбудсменом с 2016 года. До этого она была главой исполкома пензенского Общероссийского народного фронта. Ее предшественником на посту уполномоченного по правам ребенка был Павел Астахов.

Кузнецова участвовала в выборах в Госдуму и была включена в первую пятерку общефедерального списка "Единой России" вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, руководителем центра "Сириус" Еленой Шмелевой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Эти четверо кандидатов сдали свои мандаты.

Ранее РБК со ссылкой на источник писал, что Кузнецова — единственная из первой пятерки единороссов не станет сдавать депутатский мандат. Предполагается, что она может стать вице-спикером нижней палаты парламента.

фото: пресс-служба Кремля