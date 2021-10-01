Путин подписал указ о первом заседании Госдумы восьмого созыва 12 октября

Президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы восьмого созыва, оно состоится 12 октября, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ст. 99 Конституции, президент может созвать заседание ранее прописанного срока, в противном случае Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. С моментом начала работы нового созыва думы полномочия депутатов прежнего созыва прекращаются.

Выборы в Госдуму проходили в течение трех дней, с 17 по 19 сентября включительно. ЦИК подвел итоги спустя почти неделю. "Единая Россия" получила 324 мандата из 450 — это конституционное большинство. КПРФ получила 57 мест в нижней палате парламента, "Справедливая Россия – За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одному человеку в Госдуме представят "Гражданскую платформу", "Родину" и Партию Роста, также прошли пять самовыдвиженцев.