На главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина составили протокол из-за акции 20 сентября

В отношении задержанного главы фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина составлен административный протокол по "протестной" ст. 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения акции, оповестили в пресс-службе столичного главка.

Зубрилин, считают в полиции, как сам принимал участие в несанкционированном мероприятии, так и призывал к участию в нём.

"В дополнение (...) сообщаем, что гражданин Иванов, добровольно находившийся в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бульвар, 24, более шести суток, самостоятельно покинул помещение и был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел", - уточнили в полицейском главке.

В итоге Павел Иванов, как и Зубрилин, получил на руки протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Обоих коммунистов задержали днём 1 октября. Изначально не указывалось, чем они вызвали интерес у полиции.