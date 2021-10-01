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"Отложить амбиции, найти общие темы": Шишкина рассказала об "оппозиционных" задачах на посту вице-спикера

фото ЗакС политика "Отложить амбиции, найти общие темы": Шишкина рассказала об "оппозиционных" задачах на посту вице-спикера

Разговаривая с журналистами после пленарного заседания, в ходе которого депутат фракции "Справедливая Россия" Марина Шишкина была избрана вице-спикером Законодательного собрания, парламентарий призналась, что для неё подобная роль - в новинку, но она попытается сделать всё возможное, чтобы наладить диалог между представителями оппозиции.

- Я вообще рада, что оппозиции отдали кресло вице-спикера. Такая практика в Законодательном собрании уже была. Был, как вы помните, Павел Михайлович Солтан. Это правильно. Это свидетельство того, что демократические традиции в парламенте утеряны не будут. Мне задавали коллеги по фракции, а также из других оппозиционных фракций вопрос, стоило ли с этим соглашаться и не ограничит ли это мою свободу и не превращусь ли я в другого человека. Могу вам сказать, что весь мой профессиональный путь говорит о том, что не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, я не допущу того, чтобы эта должность испортилась, - сказала Шишкина.

Говоря о первостепенных задачах на новом посту, эсер заявила, что первым делом ей необходимо наладить диалог с "оппозиционными" парламентскими коллегами.

- Мне кажется, задача вице-спикеров такого уровня - помочь аккумулировать все оппозиционные интересы. Мне пока трудно понять, как это будет происходить технологически, но первое, что я начну делать, - я буду начинать говорить с коммунистами, с представителями "Яблока", с "Новыми людьми", для того чтобы понять, где и в чём наши общие точки соприкосновения. Ежели мы будем продолжать опять сидеть на отдельных кочках и не научимся аккумулировать хоть какие-то темы, то мы никогда не научимся это делать. Парламент живёт по принципу, что город один. И ради одного любимого города есть смысл попробовать, чтобы свои личные амбиции куда-то отложить в сторону и найти эти общие темы. Для меня это новое, я очень волнуюсь, - заключила Шишкина.

Напомним, депутаты избрали спаведливоросса вице-спикером ЗакСа ранее сегодня в ходе пленарного заседания. На нём же утвердили глав парламентских комиссий.


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