ВЦИОМ: Уровень поддержки КПРФ и Зюганова значительно вырос после выборов

КПРФ и её лидеру Геннадию Зюганову удалось заметно поднять себе рейтинг доверия граждан постфактум прошедших выборов в Государственную думу, следует из исследования ВЦИОМ.

"На прямой вопрос о доверии Геннадию Зюганову положительно ответили 30,7% (+4,4%). Уровень поддержки партии КПРФ за неделю увеличился до 23,3% (+6,2%)", — проинформировали в центре.

В то же время к Владимиру Путину россияне немного охладели: на прошлой недели о доверии президенту сообщили 64,2% респондентов (+0,1%). Небольшое прибавление в рейтинге у Владимира Жириновского — 28,9% (+1,4%) и Сергея Миронова — 26,5% опрошенных (+1,9%).

Равнозначно президенту "Единая Россия" показала на минувшей неделе не сильно заметный рост в рейтинге доверия — 29,5% (+0.7%). У других партий, кроме политических "новичков", результаты не сильно отличаются: ЛДПР — 7,6% (+0,3%), "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 6,4% (+0,1%) и "Новые люди" — 8,4% (+1,7%).

Существенное изменение показателей уровне доверия россиян к действующим политикам ВЦИОМ зафиксировал в июне, отметив угасание интересов к предствителям власти.