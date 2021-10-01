Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за акции 20 сентября

Столичный суд назначил 20 тысяч рублей штрафа руководителю фракции КПРФ в Мосгордуме Николаю Зубрилину, признав его виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга), уведомляет SOTA.

Поводом для привлечения коммуниста к ответственности послужило его участие в акции КПРФ, прошедшей 20 сентября.

Отметим, что данное мероприятия послужило поводом для применения различных судебных санкций ко множеству его участников.

Зубрилина и главу протестного отдела московского горкома КПРФ Павла Иванова задержали днём 1 октября. Изначально не указывалось, чем они вызвали интерес у полиции.