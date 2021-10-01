Пакеты, борьба с коррупцией и система распознавания лиц: что закупал Смольный в сентябре

Администрация губернатора Петербурга в сентябре разместила девять извещений о проведении электронных аукционов на общую сумму 17,8 млн рублей. Большая часть из выделенных средств предназначалась на установку временных сооружений. Другая дорогостоящая закупка - покупка оборудования для распознавания лиц, за которое готовы отдать до 1,2 млн рублей.

Больше всего средств за сентябрь выделили на возведение временных сооружений на территории Смольного института. На это собирались выделить до 12,8 млн рублей, но ни один из поставщиков не откликнулся на дорогостоящий контракт. Из-за отсутствия заявок аукцион признали несостоявшимся.

Второй по дороговизне закупкой стала установка пуско-наладочных систем для распознавания лиц и определения температуры посетителей. Всего закупят три установки, на каждую из которых готовы выделить не более 364 тысяч рублей. Устройство, оснащенное минимум двумя камерами, должно определять личность человека за полсекунды. Оно должно "помнить" не менее 100 тысяч лиц и уметь определять температуру с погрешностью не более 0,4 градуса. Всего на аппаратуру выделили 1,2 млн рублей. Прием заявок продлится до 11 октября.

Замыкает тройку лидеров по стоимости закупка на поставку хвойных и березовых досок. За 30 заготовок длиной не менее шести метров Смольный отдаст 976 тысяч рублей. Победителем признали московского предпринимателя Альберта Ризатдинова.

Еще 936 тысяч рублей выделили на поставку кабельных лотков для прокладки кабеля, которые будут соединяться между собой по принципу "мама-папа". В закупку также входит 600 винтов, 800 саморезов и 1200 гаек с насечкой. Прием заявок продлится до 11 октября.

В последний день месяца Смольный разместил извещение о проведении аукциона на поставку 2000 белых бумажных пакетов четырех размеров с символикой города и надписью "Администрация Санкт-Петербурга". На них готовы потратить до 418 тысяч рублей. Стоимость одного пакета составит от 174 до 245 рублей. Предложения от поставщиков принимаются до 11 октября.

На газеты и журналы в администрации губернатора потратят 306 тысяч рублей. ЗАКС.Ру уже писал об этой закупке. Чиновники Смольного отдали предпочтение 43 изданиям, среди которых "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", "Деловой Петербург", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", "МК в Питере" и "Новая газета в Санкт-Петербурге". Поставкой займется ООО "Прессинформ-сервис".

На проведение молодежного фестиваля "Святые града Петра" администрация губернатора выделила 281 тысячу рублей. В этом году мероприятие посвящено 800-летию Александра Невского. Для фестиваля закупили 20 наборов для мастер-класса по мозаике и по 40 наборов для росписи керамики, изготовлению сувениров и открыток. Организацией займется ООО "Игорь Долгополов продакшен".

На другое мероприятие, посвященное туризму, Смольный готов потратить 251 тысячу рублей. На круглом столе обсудят перспективы паломнического туризма в Петербурге и Ленинградской области. Для гостей круглого стола подготовят "портфели участников": блокнот, ручку с символикой мероприятия и программу. На один набор потратят 290 рублей. Всего планируется подготовить 45 комплектов.

Меньше всего средств в этом месяце потратили на мероприятие, посвященное борьбе с коррупцией. Ранее ЗАКС.Ру уже писал об этой закупке. Для сотни участников круглого стола подготовят "портфели": папку для бумаг, ручку, флешки и брошюры. Для них же проведут деловую игру с вопросами по тематике мероприятия и четыре задачи. Организацией займется ООО "Объединение "Росбизнестур" за 199 тысяч рублей.

Напомним, в августе администрация губернатора объявила о проведении лишь пяти закупок на общую стоимость 1,5 млн рублей. Треть средств ушла на проведение фестиваля "Владимирская купель". Еще 340 тысяч рублей выделили на медосмотр сотрудников Смольного.

Константин Леньков