На новые вагоны петербургского метро из ФНБ выделено почти 100 млрд рублей

После совещания правительства по вопросам развития Петербургского транспортного узла Владимир Путин утвердил ряд поручений, сообщается на сайте Кремля.

Так, кабинет министров должен предусмотреть выделение из средств Фонда национального благосостояния 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов для петербургского метрополитена.

Кроме того, чиновникам Северной столицы и Ленобласти поручено подготовить предложения, касающиеся возведения станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное".

Также Путин наказал выделить из федбюджета 6 млрд рублей на присоединение ЗСД к Широтной магистрали в 2022-2023 годах. Средства выделят и на саму магистраль, но о какой сумме может идти речь, не уточняется.

Кабмин должен также поднять вопрос о резонности строительства железной дороги до аэропорта Пулково. Всего на обозначенную отрасль в период с 2022 по 2024 год будет выделено 48,3 млрд рублей.

Отдельное поручение президента касается возведения и реконструкции объектов комплекса "Игора Драйв" для подготовки к проведению российского этапа гонки "Формула-1". На эти цели предусмотрено выделение 4,8 млрд рублей.