Венчание "Кирилловича" (фото)

Фото Константина Ленькова

В Петербурге прошло венчание "Великого Князя" Георгия Михайловича Романова и итальянки Ребекки Беттарини. Церемония проходила в Исаакиевском соборе в окружении высокопоставленных гостей со всей Европы. Венчал молодоженов сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который, как и другие важные участники таинства, приехал к собору на Maybach.

Георгий Михайлович - прямой потомок Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II. Полный титул жениха на сайте Российского императорского дома указан как "Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович". С таким статусом согласны далеко не все. Некоторые монархические объединения убеждены, что Георгий Михайлович не имеет отношения к роду Романовых, так как последний представитель династии умер в 1992 году. Кроме того, по мнению критиков, Романов - наследник прусского престола, а не российского.

Противники Георгия Михайловича любят вспоминать, что его дед Карл Франц Прусский, принадлежащий роду Гогенцоллернов, в годы Второй Мировой войны смог отличиться во время службы на польском фронте на стороне нацистской Германии и был награжден "железным крестом". Награду вручали за проявленную храбрость на поле боя. Другой дед Владимир Михайлович в 1941 году выступил с воззванием с призывом присоединиться к "крестовому походу против коммунизма-большевизма"

Гостями церемонии стали дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, бывшей детский омбудсмен Павел Астахов и спикер Людмила Нарусова.











Отдельным украшением церемонии было присутствие солдат из роты почетного караула российской армии, которые встречали виновников торжества на входе в собор. Кроме них на церемонии присутствовали и другие представители министерства обороны. Среди гостей было несколько генералов.









Григорий Михайлович приехал к собору на черном Maybach. Невеста - на черном Rolls Royce Phantom. Самостоятельно выбраться она не могла - слишком длинный подол платья, украшенный двуглавым орлом с державой и скипетром, пришлось доставать из салона с посторонней помощью.

Церемония продлилась около часа. Новобрачные держась за руки, вышли из собора и остановились возле почетного караула. Инициативные прохожие начали кричать "Горько". Молодожены поцеловали друг друга и погрузились в черный Rolls Royce.







Текст и фото - Константин Леньков