           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Медиатека 22:05

Венчание "Кирилловича" (фото)

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

 

В Петербурге прошло венчание "Великого Князя" Георгия Михайловича Романова и итальянки Ребекки Беттарини. Церемония проходила в Исаакиевском соборе в окружении высокопоставленных гостей со всей Европы. Венчал молодоженов сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который, как и другие важные участники таинства, приехал к собору на Maybach.

Георгий Михайлович - прямой потомок Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II. Полный титул жениха на сайте Российского императорского дома указан как "Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович". С таким статусом согласны далеко не все. Некоторые монархические объединения убеждены, что Георгий Михайлович не имеет отношения к роду Романовых, так как последний представитель династии умер в 1992 году. Кроме того, по мнению критиков, Романов - наследник прусского престола, а не российского. 

3af709e7-8ddc-4880-9974-dfa98a7e2a3c.jpg (216 KB)

Противники Георгия Михайловича любят вспоминать, что его дед Карл Франц Прусский, принадлежащий роду Гогенцоллернов, в годы Второй Мировой войны смог отличиться во время службы на польском фронте на стороне нацистской Германии и был награжден "железным крестом". Награду вручали за проявленную храбрость на поле боя. Другой дед Владимир Михайлович в 1941 году выступил с воззванием с призывом присоединиться к "крестовому походу против коммунизма-большевизма"

Гостями церемонии стали дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, бывшей детский омбудсмен Павел Астахов и спикер Людмила Нарусова. 

Отдельным украшением церемонии было присутствие солдат из роты почетного караула российской армии, которые встречали виновников торжества на входе в собор. Кроме них на церемонии присутствовали и другие представители министерства обороны. Среди гостей было несколько генералов. 

Григорий Михайлович приехал к собору на черном Maybach. Невеста - на черном Rolls Royce Phantom. Самостоятельно выбраться она не могла - слишком длинный подол платья, украшенный двуглавым орлом с державой и скипетром, пришлось доставать из салона с посторонней помощью.

d4e20e33-edb2-46cc-9295-634f28f46d8d.jpg (254 KB)

Церемония продлилась около часа. Новобрачные держась за руки, вышли из собора и остановились возле почетного караула. Инициативные прохожие начали кричать "Горько". Молодожены поцеловали друг друга и погрузились в черный Rolls Royce. 


Текст и фото - Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑


Главное ↓ 
МедиатекаВенчание "Кирилловича"
МедиатекаЗакС обживается
СтатьиВолна исков после выборов
МедиатекаБельский принял ЗакС

О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru