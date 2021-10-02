В России выявили максимальное число заболевших COVID-19 за сутки с середины лета

В России за последние сутки выявлено 25 219 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это максимальное значение с 16 июля.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 7 560 767 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 209 028 человек, 886 летальных исходов добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге заболел еще 2 494 человек. Это более чем на 200 случаев больше, чем за сутки до этого, заболеваемость продолжает расти. В Ленобласти прибавилось еще 240 заболевших. В Москве, где выявлено больше всего случаев COVID-19 с марта 2020 года, заразились еще 4 032 человека, в Подмосковье — 1 483.