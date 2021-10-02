СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме, сообщили представители СК.

Взрыв произошел утром 2 октября в девятиэтажном доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. В результате частично повреждены конструкции квартир, пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в Приволжский исследовательский институт.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пока следователи совместно с криминалистами работают на месте происшествия, устанавливают причину, оправшивают свидетелей и назначают экспертизы.