Движение на красной линии петербургского метро частично прервано из-за упавшего на пути пассажира

Движение поездов по первой, красной линии петербургского метрополитена временно прервано на участке между станциями "Площадь Ленина" и "Нарвская" из-за падения на путь пассажира, сообщили представители метро в телеграм-канале.

Поезда пока ходят от станции "Девяткино" до "Площади Ленина" и от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов". От "Проспекта Ветеранов" до "Девяткино" движение идет в полном объеме.

"Фонтанка.ру" уточняет, что на пути упала женщина.

Обновлено 15:17 Движение восстановилось в полном объеме.