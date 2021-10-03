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Новости 11:28

"Ленфильму" удалось заработать 1,5 млрд рублей на продаже своей площадки на Тамбасова

фото ЗакС политика "Ленфильму" удалось заработать 1,5 млрд рублей на продаже своей площадки на Тамбасова

Компания "Росстройинвест" приобрела участок 10 га на улице Тамбасова, 5, принадлежавший "Ленфильму": стоимость сделки составила 1 млрд 545 млн рублей, сообщает ДП.

По словам главы киностудии Фёдора Щербакова, аукцион прошёл 16 сентября.

На Тамбасова находилась неработающая съёмочная площадка "Ленфильма", которая один раз сильно погорела.

Начальная цена тендера составляла 1,6 млрд рублей. Участок находился в общей долевой собственности у "Ленфильма", а также компаний "Калипсо" и "Дерусса Домостроение". Там находились семь нежилых помещений, цеха обработки плёнки и водоподготовки, а также вспомогательный корпус.

"Росстройинвест" планирует возвести на земле жилой комплекс.

Накануне, 2 октября, председатель совета директоров "Ленфильма" Фёдор Бондарчук сообщил, что киностудии удалось погасить все имевшиеся у неё долги.

фото: lenfilm.ru


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