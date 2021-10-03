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Новости 12:08

Жертвами коронавирусной инфекции стали 890 россиян - это новый антирекорд

фото ЗакС политика Жертвами коронавирусной инфекции стали 890 россиян - это новый антирекорд

За минувшие 24 часа наличие коронавируса в организме подтвердилось у 25 769 россиян, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Из них у 8,7% не имелось признаков клинического проявления болезни.

В регионах-лидерах по уровню распространения инфекции оказались: Москва (4294), Петербург (2463), Подмосковье (1646), Самарская (620), Воронежская (591) и Нижегородская (588) области. В Ленинградской области зафиксирован 241 новый случай.

За всё время с "официального" начала пандемии в РФ было выявлено 7 586 536 заболевших, умерли 209 918 человек, а излечились 6 725 965 граждан.

Отметим, что сегодня был побит очередной суточный антирекорд по приросту COVID-смертей - скончались 890 пациентов, это максимум с начала пандемии.


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