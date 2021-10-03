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Новости 12:19

Редактора DOXA Метёлкина вызвали на допрос по делу о клевете на следовательницу

фото ЗакС политика Редактора DOXA Метёлкина вызвали на допрос по делу о клевете на следовательницу

Редактора DOXA Владимира Метёлкина обязали явиться на допрос по уголовному делу о клевете на следовательницу, информирует SOTA.

О возбуждении второго дела по ч. 2 ст. 298.1 УК (клевета в отношении следователя) в отношении журналиста стало известно в мае. Тогда Метёлкин рассказал, что сотрудница СК Екатерина Жижманова якобы оказывала ему нетривиальные знаки внимания, называя в том числе "сексуальным героем". Он счёл это психологическим давлением.

После того как данная информация была обнародована, Жижманову от следствия по делу Метёлкина отстранили.

Напомним, что гонения на четверых сотрудников DOXA начались нынешней весной. По версии следствия, Метёлкин, а также Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Армен Арамян вовлекали несовершеннолетних в противоправные действия, популяризируя несанкционированные акции протеста, которые прокатились по стране в конце января. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определённых действий: им запрещено пользоваться интернетом, а на улицу можно выходить всего на два часа по утрам.


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