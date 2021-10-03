На Дворцовой площади задержали активиста, пикетировавшего за свободу слова и честные выборы

Петербургские правоохранители задержали на Дворцовой площади местного активиста Александра Цыбикова, вышедшего с одиночным пикетом. О попадании в автозак он сам уведомил "ОВД-инфо".

В руках Цыбиков держал плакат с надписью "За свободу слова и честные выборы".

Силовики доставили мужчину в 78-й отдел полиции.

Обновлено в 15:50.

Цыбикова отпустили из ОП с протоколом по "ковидной" статье о нарушении санитарных норм (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП Санкт-Петербурга), уточняет "ОВД-Инфо".

Добавим также, ранее сегодня на столичной Красной площади задержали инвалида второй группы, требовавшего прекратить дискриминацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру