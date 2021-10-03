Шендерович: Вызов Ахеджаковой в СК - переход на другой уровень государственного сволочизма

Публицист Виктор Шендерович прокомментировал вызов актрисы Лии Ахеджаковой в Следственный комитет из-за спектакля с её участием "Первый хлеб".

На содержание пьесы, напомним, пожаловалась патриотическая организация "Офицеры России", узревшая в ней среди прочего оскорбление ветеранов и пропаганду нетрадиционных отношений.

"Вызов Лии Ахеджаковой в Следственный комитет не то чтобы знаменует качественный скачок (скачок, кажется, уже произошел), но, по крайней мере, безусловно фиксирует переход на другой уровень государственного сволочизма. Потому что Лия Меджидовна – наше национальное достояние. Она безоговорочно любима народом. Она человек безукоризненной репутации, и если к кому-то вообще применимы без ухмылок и оговорок все эти немыслимые слова – "честь", "человеческое достоинство"... – то, конечно, к ней", - уверен Шендерович, умозаключения которого ретранслирует "Эхо Москвы".

Внимание силового блока к столь выдающейся и, казалось бы, неприкосновенной персоне, как Ахеджакова, говорит о том, что правоохранителям неважен статус человека и его положение в обществе, "репрессивная машина" не щадит никого, констатирует Шендерович.

"Полицейщину теперь не надо скрывать – её надлежит транслировать в педагогических целях! Это и есть нынешняя задача, противоположная той, которая была ещё недавно, ибо много лет напролёт путинское государство всё-таки учитывало существование так наываемого общественного мнения. Но настали ясные времена: общество уничтожено, и притворяться теперь не просто не надо – это противоречит текущим задачам! Плевок нам в лицо должен быть публичным и смачным, и вызов на допрос Лии Ахеджаковой как нельзя более соответствует этой новой государственной задаче", - заключил мысль литератор.

"Офицеры России" пожаловались на "Первый хлеб" в Генпрокуратуру в конце июля. По их версии, они якобы получили "многочисленные обращения от ветеранов", которые сочли оскорбительными некоторые сцены из пьесы. На обращение отреагировал СК.

После этого "Первый хлеб" исчез с афиш "Современника": вернулся спектакль лишь в середине сентября - в цензурированной версии.