"Павловский забег" поддержали три депутата ЗакСа

Фото Константина Ленькова

В музее-заповеднике "Павловск" 3 октября состоялся забег из серии PushkinRun. Его основатель бизнесмен Дмитрий Павлов впервые бежал в статусе депутата Заксобрания Петербурга. В первые дни работы в Мариинском дворце он активно звал новых коллег присоединиться к мероприятию. Откликнулись двое.

Среди более 500 участников "Павловского забега" вместе с профессиональными спортсменами и любителями бежали сам Павлов, его соратница по фракции "Новые люди", бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина, а также единоросс Антон Соловьев, мастер спорта по джиу-джитсу.

От Смольного был заместитель председателя по физической культуре и спорту Андрей Хорт. Он вышел на сцену, чтобы пожелать всем "легких ног", а затем сам встал в ряды бегунов. Можно было выбрать один из трех маршрутов: 3 км, 10 км и полумарафон 21 км.

По словам Павлова, дистанцию в 10 км он преодолел примерно за 51 минуту. Его коллеги Соловьев и Герасина, которая бежала вместе с дочерью, выбрали дистанцию в 3 км. Экс-судья не стала уточнять, за сколько времени ей дался участок, отшутившись, что бежала в первых рядах.

Текст и фото - Константин Леньков