Катар одобрил российскую вакцину "Спутник V"

Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена Минздравом Катара, оповещает пресс-служба ведомства.

"Список условно утвержденных вакцин был обновлен и теперь включает вакцины Sinovac и Sputnik (V) COVID-19. Тест на ПЦР перед поездкой больше не является обязательным для полностью вакцинированных граждан Катара и некоторых из других стран. Вместо этого они должны будут пройти тест ПЦР в течение 36 часов с момента прибытия", — сообщается на сайте катарского Минздрава.

Обозначенные коррективы обретут законную силу начиная с 6 октября.

Не так давно сделанную в РФ вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Египте: с тех пор привитые отечественным препаратом россияне могут не сдавать ПЦР-тест при въезде в государства. Также вакцину признали на Филиппинах.