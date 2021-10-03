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Студентам и сотрудникам СПбГУ заблокируют пропуска в случае заболевания COVID-19

фото ЗакС политика Студентам и сотрудникам СПбГУ заблокируют пропуска в случае заболевания COVID-19

Студентов и сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета ждёт блокировка пропусков в случае, если у них диагностируют коронавирусную инфекцию, указывается в сообщении, опубликованном на сайте высшего учебного заведения.

"После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке / разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода / проезда на территорию", — уведомили своих студентов и работников в СПбГУ.

Мера была принята для того, чтобы защитить вуз от распространения COVID-19.

Добавим, сегодня в России был побит очередной антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки скончались 890 человек.


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