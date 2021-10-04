В Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой Ольга

В городе на Неве скончалась Ольга Старовойтова — член международного союза журналистов, известный петербургский общественный деятель и президент общественного фонда "Музей Галины Старовойтовой", оповестил подписчиков депутат Заксобрания Борис Вишневский в своих соцсетях.

"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку..." – поделился парламентарий.

Ольга Старовойтова является родной сестрой застреленного российского политика Галины Старовойтовой.

"Последние 20 лет лет она посвятила сохранению памяти о своей сестре, добивалась настоящего расследования убийства, потому что мы считаем, что истинные заказчики не найдены и не наказаны. Она всегда откликалась на просьбы поддержать те или иные инициативы, таких прекрасных людей, как она, можно пересчитать по пальцам одной руки", – описал Ольгу Старовойтову Вишневский в разговоре с ДП.

Причина смерти общественной деятельницы не уточняется.

Фото: Константин Леньков