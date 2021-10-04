Депутату Мосгордумы Енгалычевой назначили 150 тысяч рублей штрафа за организацию встречи с коммунистом Рашкиным

В Москве суд назначил 150 тысяч рублей штрафа депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, обвинив её в организации встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которая прошла 25 сентября, информирует "Дождь"*.

Ранее коммунистка вынуждена была провести несколько дней в кабинете столичного горпарламента, опасаясь, что, как только она выйдет, её задержат силовики, дежурившие у стен управы.

Так и случилось: на прошлой неделе Енгалычеву задержали и доставили в полицию, где составили протокол по "протестной" ст. 20.2 КоАП.

Напомним, протестное мероприятие КПРФ 25 сентября продлилось не более часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

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