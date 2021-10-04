"Важные истории"* рассказали об офшорах Константина Эрнста, Германа Грефа и других людей из ближайшего окружения Путина

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) представил масштабное расследование, основой которого послужили документы из 14 офшорных регистраторов, полученных от анонима. В числе всех участвовавших в проекте журналистов из разных стран мира были и российские — "Важные истории"*, которые, основываясь на полученных данных, рассказали об активах, которые могут принадлежать ближайшему окружению Владимира Путина, семье руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту, председателю правления Сбербанка Герману Грефу и другим видным чиновникам.

Авторы внушительного журналистского изыскания назвали свою работу "Документы Пандоры" (Pandora Papers). В общей сложности расследователи изучили 12 миллионов документов о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний.

Журналисты особо отмечают, что представленным ими данным можно доверять, так как они были проверены "с помощью множества открытых источников". Кроме того, отправлялись запросы самим владельцам офшоров.

"Документы Пандоры" содержат в себе данные об офшорных счетах свыше 330 политиков из более чем 90 стран мира. В их числе — 35 бывших и действующих глав государств: это, к примеру, президент Украины Владимир Зеленский, экс-премьер-министр Британии Тони Блэр, президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

"Важные истории"* решили изучить российский сегмент полученных документов. В них, среди прочего, есть информация об офшорах, которые могут принадлежать ближайшим соратникам Путина.

Так, Светлана Кривоногих, которую в СМИ называют близкой знакомой президента и которая якобы может являться матерью его третьей дочери, была бенефициаром офшора Brockville Development Ltd с Британских Виргинских островов начиная c 2006 года, утверждают журналисты. Офшору принадлежат в том числе апартаменты в элитном ЖК Monte Carlo Star в Монако. Квартира и паркинг на два авто оценены авторами расследования в 3,6 млн евро.

Отдельная графа в труде журналистов посвящена сингапурскому офшору Angelus Trust, который, как они пишут, якобы был учреждён Путиным и председателем правления Сбербанка Германом Грефом. По информации расследователей, структуру создали для управления семейными активами на сумму, превышающую 55 млн долларов. Позднее офшор был упразднён. До этого, в 2017 году, Греф якобы сделал бенефициаром данной структуры своего племянника, 24-летнего Оскара Грефа. Впоследствии, пишут авторы "Документов Пандоры", ему и передали активы траста. Спустя некоторое время они перешли под управление компании Grand Investment Trust Кирилла Андросова, который некогда был замминистра экономразвития и уже давно знаком с Грефом.

Наконец, журналисты связали сейшельский офшор Infinite Capital Corp с именем племянника президента Романа Путина. Бенефициарами заграничных офшоров могут также являться студенческие друзья Путина Виктор Хмарин и Николай Егоров.

Другой раздел в публикации "Важных историй"* посвящён зарубежным офшорам семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова: чиновник, напомним, в 1980-х служил с Путиным в дрезденском подразделении КГБ. Авторы расследования указывают, что падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой может принадлежать офшор Delima Services Limited с Британских Виргинских островов, на который записана 85-метровая яхта Valerie. Ей же якобы принадлежит фазенда в Испании, оценённая журналистами в 15 млн евро.

Также, по информации расследователей, во владении Игнатовой и тёщи Чемезова Людмилы Рукавишниковой якобы есть офшор Penimar Holdings Limited, на которую записана компания Holytown Limited: у фирмы имеется иностранная недвижимость, оценённая журналистами в 8,5 млн евро. Всего семья Чемезова владеет активами на сумму в 22 млрд рублей.

Наконец, не менее объёмная доля расследования посвящена гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту. Журналисты установили, что он может быть бенефициаром офшоров Haldis Corporation на Британских Виргинских островах — крупнейшего акционера компании Moscow Dvorik Ltd. Последней принадлежит компания "Эдисонэнерго", которая на протяжении последних лет приобретала в Москве здания советских кинотеатров по минимальной цене и без торгов (всего куплено 39 зданий на сумму 9,6 млрд рублей). "Важные истории"* утверждают, что Эрнст принимает участие в "проекте по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров".

Резюмируя, добавим также, что офшорные счета и компании журналисты нашли также у дочери вице-премьера Марата Хуснуллина Алины, зятя главы МИД Сергея Лаврова Александра Винокурова, сына первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимира Кириенко, мужа сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарона Элиэзер Аронова и других именитых чиновников.

Полную версию расследования можно прочитать здесь.

*"Важные истории" внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов