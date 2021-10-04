ЦИК намерена подать в суд на автора "АПН Северо-Запад"

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 4 октября сообщила, что избирком намерен подавать иски к авторам "уток" о выборах. Она отметила, что ЦИК не планирует подавать заявления к СМИ, но к авторам - планирует. Первый на очереди - автор "АПН Северо-Запад", заявила Памфилова.

- Подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать ложь и клевету в отношении выборов мы будем. Я сегодня приведу один пример. Это наш первый кандидат на то, что мы будем подавать на него в суд. Автор, назову фамилию - Анатолий Кантор пишет на такой есть "АПН Северо-Запад" Telegram-канал, - сказала глава Центризбиркома.

По ее словам, Кантор написал, что ЦИК якобы с помощью электронного голосования "нарисовали порядка 14 млн. голосов в пользу ЕР". Всего в ДЭГ участвовало 2,6 млн человек, заявила Памфилова.

Она добавила, что иски планируется подать и к другим авторам. Полученные от них деньги после судов Центризбирком направит на благотворительность, сказала Памфилова.

- Человек или сам ничего не понимает в электронном голосовании или откровенно лжет, вводя публику в заблуждение, - сказала руководитель ЦИК.

София Саттарова