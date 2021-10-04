Бебенин снова возглавил Заксобрание Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 4 октября переизбрали единоросса Сергея Бебенина спикером регионального парламента нового созыва. Его кандидатуру поддержали 36 из 48 депутатов.

Кроме Бебенина на должность спикера претендовали Дмитрий Звонков из КПРФ и Валерия Коваленко из "Справедливой России – За правду". Они получили семь и пять голосов соответственно.

ЛДПР не стала выдвигать своего кандидата. Член фракции Андрей Лебедев заявил, что в партии не согласны с результатами выборов и считают итог этого заседания предрешенным.

Бебенин возглавляет областной ЗакС с 2012 года. Он начал работу в качестве депутата еще в 2007 году. Во время своего первого срока был назначен заместителем председателя Законодательного собрания. С 2013 года занимает пост секретаря регионального отделения "Единой России". До избрания в Заксобрание руководил ОАО "Мурманский морской рыбный порт".

По итогам выборов "Единая Россия" получила 35 мест в парламенте Ленинградской области, КПРФ — 7, "Справедливая Россия – За правду" — 5. ЛДПР представляют три депутата.

Константин Леньков