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Суд дал 7 лет условного срока замглавы жилищного агентства Красносельского района по делу о посредничестве во взятке

фото ЗакС политика Суд дал 7 лет условного срока замглавы жилищного агентства Красносельского района по делу о посредничестве во взятке

Красносельский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении заместителя главы ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района" Владимира Шулицкого, который обвинялся в посредничестве во взятке (ст. 291.1 УК РФ), проинформировали в объединённой пресс-службе судебных инстанций города.

Шулицкому дали 7 лет условного срока с испытательным сроком 4 года.

Как полагают следователи, замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов, чьё уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи в курсе, что между администрацией и ООО "Восход" были заключены государственные контракты на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, предложил генеральному директору подрядной организации передавать ему через посредника 10% от общей суммы средств, выделенных на работы. За данные "откаты" Миронов якобы пообещал "Восходу" своё покровительство. Гендиректор фирмы на предложенные условия согласился, посредником стал именно Шулицкий. Каждая "сделка" как итог приносила ему 50 тысяч рублей дохода. Деньги Миронову, уточнили в судебной пресс-службе, Шулицкий передавал в период с апреля по декабрь 2019 года.

Спустя некоторое время "Восход" и администрация Красносельского района заключили новые контракты на уборку территории. Кроме того, Шулицкий являлся посредником в передаче взятки Миронову от ООО "ЖКС № 2" и ООО "Строй-Сити". Всего последний через руки Шулицкого получил свыше 10 млн рублей откатов. Деньги поступали Миронову вплоть до мая 2020 года: тогда Шулицкого взяли с поличным.

Замглавы ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района" свою вину в инкриминируемом правонарушении полностью признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговор Миронову суд вынесет позднее.


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