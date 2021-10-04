Петербуржцы вновь хотят видеть на Дворцовой площади живую новогоднюю ель

Главная новогодняя ёлка Северной столицы и в этом году будет живой: так решили горожане, мнением которых интересовалось издание "Петербургский дневник" в своём паблике "ВКонтакте". Итоги подвели в понедельник, 4 октября.

Голоса за настоящее дерево отдали 6218 человек, за искусственное выступили 4793 горожанина. Параллельно опрос шёл на странице петербургского правительства "ВКонтакте". Там живая ель набрала 4053 голоса, искусственная — 3786.

В прошлом году на Дворцовой площади также стояла 25-метровая живая ель. По завершении праздников из ствола дерева изготовили часы, которые подарили социальным учреждениям города.

Добавим, что в этом году Смольный готов выделить немногим более 200 млн рублей на новогоднее оформление города.