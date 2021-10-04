Сотрудники Gulagu.net вывезли из РФ секретный видеоархив спецслужб с записями пыток осуждённых

Сотрудники Gulagu.net вынуждены были вывезти из России в безопасное место секретный видеоархив отечественных спецслужб, в котором содержатся записи с пытками и унижением осуждённых работниками ФСБ и ФСИН, известил у себя в Facebook основатель проекта Владимир Осечкин.

"Это самый большой и громкий провал российских спецслужб. <…> Такого еще не было никогда. Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний. Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере", — уточнил содержимое архива Осечкин.

Правозащитник обещает опубликовать часть засекреченных документов в ближайшее время.

Напомним, что Gulagu.net является общественным проектом, который занимается противодействием пыткам в российских тюрьмах и разоблачению коррупции в системе ФСИН. В мае организация вынужденно переехала в Европу, опасаясь преследования своих сотрудников на родине.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net на территории РФ. Тогда же выяснилось, что Овечкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Правозащитника заочно арестовали.