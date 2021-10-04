Смольный наградит лучших народных дружинников

Губернатор Петербурга Александр Беглов 4 октября подписал постановление о награждении "Лучшего народного дружинника Санкт-Петербурга". Десять неравнодушных петербуржцев получат премии в размере 29 тысяч рублей за содействие силовикам, говорится на сайте администрации Петербурга.

В декабре 2020 года комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности опубликовал отчет о работе народных дружин в Петербурге за год. По его данным, общее количество преступлений за 11 месяцев 2020 года выросло на 22%, зато количество правонарушений на улице снизилось на 10%, а в общественных местах - на 6%. Почти на треть снизилось количество квартирных краж, а число угонов транспортных средств уменьшилось почти на четверть.

В 2020 году дружинники помогли полицейским задержать 1916 человек за административные правонарушения и раскрыть 14 уголовных дел.

В полномочия дружинников входит сопровождение сотрудников полиции при патрулировании, проведение контрольных закупок алкоголя в ночное время и контроль за порядком во время массовых мероприятий. Кроме рядовых задач, добровольцам иногда приходится сталкиваться с необычными задачами. Например, не пускать журналистов и членов избирательных комиссий на заседания ТИК.