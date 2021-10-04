Казаки провели соревнования по рубке шашкой в МО "Семеновский"

В воскресенье, 3 октября, на территории МО "Семеновский" состоялись соревнования в уличном формате по рубке шашкой, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

Мероприятие было организовано региональным отделением Федерации рубки шашкой при поддержке муниципальной администрации. Его провели в честь памяти бывшего начальника ГУВД СП, депутата Законодательного собрания, атамана городского общества "Казачья стража" Аркадия Крамарева.

В соревнованиях приняли участие казаки из Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Великого Новгорода. Победителей наградил глава МО "Семеновский" Ян Липинский.