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Единоросс Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области вместо Сипягина

фото ЗакС политика Единоросс Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области вместо Сипягина

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы седьмого созыва от "Единой России" Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, документ опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом Путин принял оставку Владимира Сипягина. Он переходит в Госдуму восьмого созыва, избравшись по спискам ЛДПР.

О том, что Сипягин подал заявление об уходе с поста, сообщалось в середине сентября со ссылкой на источники. Тогда представители губернатора заявляли, что это не соответствует действительности.


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