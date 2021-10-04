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Руководить аппаратом Бельского в ЗакСе будет его соратник по работе в Смольном

фото ЗакС политика Руководить аппаратом Бельского в ЗакСе будет его соратник по работе в Смольном

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назначил руководителем своего аппарата Константина Гриневича. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента в понедельник, 4 октября.

Гриневич ранее был начальником аппарата Бельского, когда тот занимал должность вице-губернатора. До этого он работал начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета территориального развития. Гриневич был в штате КТР, когда комитет возглавлял Бельский.

В годы управления Законодательным собранием Вячеславом Макаровым аппаратом председателя руководили сначала Александр Зарагацкий (до 2013 года), затем Юрий Таничев.


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