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Новости 18:14

Зюганов призвал Путина наказать ответственных за преследование коммунистов после выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Зюганов призвал Путина наказать ответственных за преследование коммунистов после выборов в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором потребовал привлечь к ответственности должностных лиц, которые преследовали коммунистов на фоне их критики минувших выборов в Госдуму, заявление опубликовано на сайте КПРФ.

Зюганов раскритиковал выборы в формате трехдневного голосования и дистанционное электронное голосование. 

"Творцы" нынешней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное голосование и так называемые "электронные"  выборы – это "двухфазная бомба", которая рано или поздно может взорвать стабильность в обществе, которую патриотические силы создавали многие годы. Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей  парламентской партией  усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования её активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций", - заявил Зюганов.

По его словам, к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления) привлекли свыше сотни кандидатов в депутаты от КПРФ и активистов партии из-за встреч с депутатами 20 и 25 сентября. Самым возмутительным событием он счел задержание главы фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина 1 октября.

"Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда других противоправных действий руководствуются не положениями закона и интересами общественной безопасности, а дурно понятой политической целесообразностью", - заявил Зюганов. 

Лидер КПРФ считает, что все ссылки правоохранителей на якобы нарушенные задержанными подзаконные акты  "безосновательны, поскольку никакой закон не может быть выше конституционных норм". Он заявил, что в России "грубо попираются  права и свободы граждан, гарантированные им Конституцией".

В обращении к Путину Зюганов призвал "принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий".

В последние недели членов КПРФ задерживали из-за несогласованных акций 20 и 25 сентября. Коммунисты выступают против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России". 


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