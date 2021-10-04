Суд обязал Фургала ознакомиться с материалами дела до середины октября

Басманный суд Москвы обязал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его адвокатов ознакомиться с материалами дела до 15 октября, передаёт "Интерфакс".

Ограничить срок ознакомления просила сторона обвинения. Суд удовлетворил это ходатайство.

Ранее суд продлил срок ареста Фургалу до 7 декабря.

В феврале Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Последний в итоге победил на выборах в 2021 году.